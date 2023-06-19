الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عقيلة صالح لـ"القاهرة الإخبارية": الفرصة سانحة لنجاح توصيات لجنة "6+6"

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال المستشار عقيلة صالح، رئٔيس مجلس النواب الليبي، إن الكثير من الدول تحاول فرض وصايتها على ليبيا تحقيقًا لمصالحها.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، خلال لقاء خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”: “الدولة المصرية وحدها كانت وستظل داعمًة لاستقلال ووحدة ليبيا".

ولفت “صالح” إلى أن الفرصة سانحة الآن، لنجاح مخرجات لجنة 6+6، حيث تم الاتفاق على 90% من عمل اللجنة، وهناك بعض الملاحظات البسيطة التي يجري الاتفاق عليها لإصدار قانون مجلس نواب يليق بالشعب الليبي".

رئيس النواب عقيلة صالح النواب الليبي لجنة 6 6

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