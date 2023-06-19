عقيلة صالح لـ"القاهرة الإخبارية": الفرصة سانحة لنجاح توصيات لجنة "6+6"

قال المستشار عقيلة صالح، رئٔيس مجلس النواب الليبي، إن الكثير من الدول تحاول فرض وصايتها على ليبيا تحقيقًا لمصالحها.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، خلال لقاء خاص لقناة “القاهرة الإخبارية”: “الدولة المصرية وحدها كانت وستظل داعمًة لاستقلال ووحدة ليبيا".

ولفت “صالح” إلى أن الفرصة سانحة الآن، لنجاح مخرجات لجنة 6+6، حيث تم الاتفاق على 90% من عمل اللجنة، وهناك بعض الملاحظات البسيطة التي يجري الاتفاق عليها لإصدار قانون مجلس نواب يليق بالشعب الليبي".