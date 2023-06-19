الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

غدًا.. وزيرة التعاون الدولى تشارك فى منتدى صندوق الأوبك للتنمية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، غدًا، في منتدى صندوق الأوبك للتنمية 2023، المقرر عقده في فيينا ومن المقرر أن يناقش المنتدى تحديات التنمية الملحة والحاسمة، مع توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة بين صانعي القرار وممثلي المنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن يضم المنتدى أكثر من 30 متحدثًا، من بينهم د.محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وريمي ريو، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية وأكينومي أديسينا رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 300 مشارك شخصيًا، بما في ذلك ممثلي 50 منظمة إنمائية دولية.

من المقرر أن يعقد المنتدى أولى جلساته حول "مستقبل التمويل للجميع"، حيث أثبت التمويل شريك حاسم وثابت للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل على دعم تطلعات التنمية الوطنية والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية المستدامة على مدى عقود.

وأكد صندق أوبك للتنمية الدولية، أن التحديات العالمية الحالية، بما في ذلك تداعيات وباء COVID-19 وانعدام الأمن الغذائي الحاد وأزمة الديون التي تلوح في الأفق والتهديدات المتفاقمة لتغير المناخ، تمارس ضغوطًا متزايدة على آليات الدعم القائمة وتثير أسئلة صحيحة حول فعالية ومرونة وإنصاف نموذج تمويل التنمية العالمي نفسه.

ويعد صندوق الأوبك للتنمية الدولية، مؤسسة تمويل إنمائية مفوضة عالميا تقدم التمويل حصريا من الدول الأعضاء في أوبك إلى الدول غير الأعضاء. ومنذ عام 1976، حيث خصص الصندوق أكثر من 22 مليار دولار من موارده لأكثر من 4 آلاف مشروع في أكثر من 125 دولة حول العالم، مع إجمالي قيمة المشروع تقترب من 190 مليار دولار.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منتدى صندوق الأوبك فيينا صانعي القرار مستقبل التمويل للجميع

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