الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير عيد على بوستر دعائي منفرد لمسلسل "ريفو 2"

أمير عيد
أمير عيد

طرحت منصة watch it الرقمية بوسترا دعائيا جديدا للفنان والمطرب أمير عيد بطل الجزء الثاني من مسلسل “ريفو”.

وظهر أمير عيد على البوستر الدعائي لمسلسل “ريفو 2” منفردا ويجسد خلال الأحداث شخصية “شادي” مؤسس فرقة ريفو الغنائية.

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات العمل الأربعاء المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

وطرحت منصة WATCH IT من يومين الإعلان الرسمي لمسلسل “ريفو 2” وظهر خلال البرومو أمير عيد وهو يغني وسط الجمهور، وتستعيد فرقة ريفو ذكرياتها في التسعينيات، وظهر أيضًا صراع المنتجين على تحويل فرقة ريفو إلى عمل فني.

وفي الجزء الثاني من “ريفو”، تبدأ رحلة ركين لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل ووالدتها (ليلى) التي تعاني من مرض ألزهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها إلى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الإسكندرية، على أمل أن تستعيد ليلى جزءًا من ذكرياتها السابقة وتساعد مريم في معرفة حقيقتها وحقيقة ما تبقى من أحداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو، يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لأعضاء الفرقة الأربعة وتتوالى الأحداث التي تكشف عن مفاجآت جديدة.

يشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.

watch it منصة watch it أمير عيد المطرب أمير عيد ريفو مسلسل “ريفو” ريفو 2 فرقة ريفو

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