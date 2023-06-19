انطلاق بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023 بالعريش

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية الإدارة العامة للاتحادات النوعية عن افتتاح بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، بمدينة العريش في شمال سيناء، وذلك لأول مرة تحت رعاية الوزارة ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء.

وتقام البطولة تحت شعار "مبادره وطن واحد" بمشاركة٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم ١٠٠ لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

وتعد هذه البطولة التي تحمل أسم «بطولة سيناي» تقديرا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء، وتمثل إحدى البطولات المؤهلة مباشرةً لبطولة العالم في الطاولة والدومينو المقامة في مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

وأكد وزير الرياضة إلى الاهتمام البالغ بأبناء محافظة سيناء وبناءً على ذلك تم الاستقرار على إقامة البطولة في محافظة شمال سيناء لأول مرة، علاوة على التعاون مع وزارة الثقافة من خلال عرض مسرحية للفنان أشرف عبدالباقي والنجوم الشابة على مسرح قصر الثقافة.

توجه وزير الرياضة بالشكر إلى أبناء محافظة شمال سيناء، على التعاون المثمر والبناء في استقبال البطولات المميزة، وتحقيق النجاح لها، والمساهمة في نشر الرياضة بين أبناء المحافظات، وفق توجيهات الرئيس السيسي.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير نيابةً عن وزير الشباب والرياضة.

كما لفت الوزير إلى اهتمام مؤسسات المجتمع المدنى لتنفيذ أعمال التنمية بسيناء لاسيما مجلس القبائل والعائلات المصرية ، متوجهاً بالشكر والتقدير لكارمن ساهم فى هذا الحدث الهام على أرض الفيروز وأخص بالذكر مجلس القبائل العربية والاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية والتقدير للواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وكافة الأجهزة الأمنية وقواتنا المسلحة وشبابنا وأهالينا فى شمال سيناء.

من جانبه، أكد أحمد بكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن إقامة هذه البطولة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في في جميع المحافظات بشكل عام وإقامة بطولة استثنائية على ارض الفيروز لأهلي سيناء بشكل خاص.

أشار بكري إلى أن البطولة ستكون مؤهلة بشكل مباشر إلى بطولة كاس العالم المقامة في مقدونيا وأمريكا، لذلك ستشهد منافسة قوية بين كل المشاركين في البطولة لتحقيق حلم التأهل للمونديال.