بعد ترميمه.. "الثقافة السينمائية" يعرض فيلم "رجل حكيم" لداوود عبدالسيد.. الأربعاء

يعرض مركز الثقافة السينمائية، في تمام الساعة السابعة مساء الأربعاء القادم ٢١ يونيو، عرضا سينمائيا لفيلم"وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم" للمخرج داوود عبدالسيد، ومن إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، حيث إنه قد تم عرضه سابقاً بالدورة الـ ٢٤ لمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة؛ ويأتى ذلك استمراراً لأنشطة المركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني.

ويعتبر هذه الفيلم التسجيلي من أعمال المخرج داوود عبدالسيد في بداية مشواره الفني قبل أن يتجه إلي الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة يتم فيها مناقشة الفيلم مع الجمهور.

الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية، والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

داوود عبدالسيد (23 نوفمبر 1946)، مخرج مصري. بدأ حياته العملية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها «الأرض» ليوسف شاهين، «الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، «أوهام الحب» لممدوح شكري. ثم بعد ذلك توقف عبدالسيد عن مزاولة هذا العمل، وقرر عبدالسيد أن يحمل الكاميرا وينطلق بها في شوارع القاهرة، وأن يصنع أفلاماً تسجيلية اجتماعية؛ أهمها «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم» (1976)، «العمل في الحقل» (1979)، «عن الناس والأنبياء والفنانين» (1980).

حققت الأفلام لعبد السيد فرصةً للاحتكاك المباشر مع الناس، ومعرفةً أوسع وأعمق بالمجتمع المصري بكافة طبقاته.

من أفلامه السينمائية «الصعاليك» (1985)، «البحث عن سيد مرزوق» (1991)، «الكيت كات» (1991)، «أرض الأحلام» (1993)، «أرض الخوف» (2000)، «مواطن ومخبر وحرامي» (2001)، «رسائل البحر» (2010)، «قدرات غير عادية» (2014).

حصل عبدالسيد عام 1985 على جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي عن فيلمه الصعاليك، بينما حصل فيلمه «أرض الخوف» على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول، وجائزة أحسن فيلم من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة أحسن إخراج من مهرجان جمعية الفيلم، عام 1999.

وسميت أفلامه («الكيت كات» 1991، «أرض الخوف» 1999، و«رسائل البحر» 2010) ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013. وتم تكريمه في 2018 في مهرجان الجونة السينمائي.