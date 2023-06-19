الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أطباء السودان": لا وجود لأي ممرات إنسانية خلال الهدنة

السودان
السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، الاثنين، أنه لا وجود لأي ممرات إنسانية خلال الهدنة، مشيرة الى أن أدوية ومطاعيم للاطفال مهددة بالتلف بمخازن الخرطوم المركزية.

وأطلق الاتحاد الأوروبي أيضًا رحلات الجسر الجوي الإنساني في وقت سابق من هذا العام لتوصيل الإمدادات الأساسية وتم نشر خبراء المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي بسرعة على طول المناطق الحدودية في البلدان المتاخمة للسودان (إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر) ، لتقييم الاحتياجات الإنسانية الناشئة على وجه السرعة. الارض.

وشدد مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش على أن "العواقب الإنسانية للصراع في السودان هائلة، سواء على البلد نفسه أو على جيرانه منذ بداية النزاع في السودان، دعم الاتحاد الأوروبي كل من وقعوا في القتال وأولئك الذين يبحثون عن الأمان إما عن طريق تهجير أنفسهم في بلادهم أو عبور الحدود الدولية.

أضاف "لقد عملنا بحزم على تخفيف معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، وأدعو المجتمع الدولي بأسره لإظهار التضامن مع الشعب السوداني خلال هذا الحدث الرفيع المستوى لإعلان التبرعات. ومع ذلك ، لا يمكن أن تكون المساعدة الإنسانية فعالة إلا إذا كان الوصول الآمن ودون عوائق ودون انقطاع إلى الإقليم والسكان بالكامل مضمونًا وفعالًا أكرر دعوتي إلى جميع أطراف النزاع للسماح بالوصول الفوري للعمليات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي".

وشددت مفوضة الشراكات الدولية ، جوتا أوربيلينين، على أن "الوضع في السودان مستمر في التدهور، و" أزمة فوق أزمة قائمة "تتكشف. يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه المباشر للسكان المتضررين في السودان والدول المجاورة حيث يبحث اللاجئون والعائدون عن مأوى. نحن ننشر نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام إن الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وصحة الفئات الأكثر ضعفاً هى عناصر حيوية لتعزيز السلام".

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في السودان في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يأتي هذا التطور في أعقاب الجمود السياسي المطول بعد الانقلاب العسكري عام 2021. قبل اندلاع العنف، أدى عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي ، إلى جانب ضعف الحصاد ، إلى أسوأ أزمة إنسانية منذ عقد. عزز الاتحاد الأوروبي مساعداته الإنسانية لدعم الفئات الأكثر ضعفاً.

ونزح أكثر من 2.1 مليون شخص منذ بدء النزاع في 15 أبريل 2023 وفروا إلى مواقع أكثر أمانًا داخل وخارج البلاد وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية المعدلة للسودان، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من 15.8 مليون حسب التقديرات في نوفمبر 2022 إلى 24.7 مليون في مايو 2023 ويمثلون الآن نصف سكان البلاد.

الأطفال أدوية مطاعيم ممرات إنسانية السودان

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