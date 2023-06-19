رمضان عبد المعز: "ذو الحجة أعظم أيام الله.. فلا تهملوا نفحاته"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن شهر ذي الحجة من أعظم أيام العام، ففيها يوم عرفة الذي يتجلى فيه الله على عباده، ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، وهو يوم عيد ويوم العتق من النار.

وأضاف “عبدالمعز”، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "عايزين ربنا يغفر لنا ويعفو عنا ويكرمنا ويسترنا ويتجاوز عنا، ويجعلنا من أهل محبته، نتعرض لهذه الأيام"، لافتًا إلى أن يوم عرفة نزل فيه قول الله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا".

وأردف: "تعرضوا لنفحات الله في هذه الأيام المباركة المليئة بالنفحات، ربنا أرسل لنا هدية، طبيعي أن نتعرض لهذه النفحات لنحصد الخير كله، لكن فيه ناس يديرون ظهورهم للخير، ولا يقابلوا النفحة، فكان جزاؤهم كما قال الله "ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة".

وختم: "لا تهملوا نفحات الله، مينفعش تدير ظهرك وتعمل مش واخد بالك من هذه النفحات، لأن المستحيل ممكن يتحقق، وسيدنا النبي قال:"إن لربكم في أيام دهركم نفحات، فتعرضوا لها، لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدًا".