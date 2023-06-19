منع التدخين بجميع أشكاله داخل حرم جامعة المنصورة

عقد مجلس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، جلسته رقم (600) برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، وناقش المجلس عددا من الموضوعات التي تهم الشأن الجامعي.

وفي مستهل الجلسة، وجه المجلس الشكر والتقدير لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة على ما بذلوه من جهد لانتظام سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي 2022/2023 وفقا للجداول الزمنية مع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج وخاصة الفرق النهائية قبل انتهاء شهر يوليو.

كما تم توجيه التهنئة لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأحيط المجلس علما بأهم موضوعات المجلس الأعلى للجامعات: أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية والثقافية والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي، أهمية نشر الوعي بين الطلاب بالتحديات المجتمعية، من خلال عقد الندوات، والمحاضرات، وبرامج التوعية، التأكيد على أهمية الالتزام بمنع التدخين بجميع أشكاله داخل الحرم الجامعي، إجراء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

واتخذ المجلس عدة قرارات منها: الموافقة على منح 7 أستاذ مساعد درجة أستاذ، منح 17 عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ مساعد، وتعيين 13 مدرسا مساعدا بوظيفة مدرس، وتعيين 1 استشاري مساعد، وتعيين 3 بوظيفة زميل.

ووافق المجلس على عقد ٤ بروتوكولات تعاون و8 مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات والمراكز البحثية داخل وخارج مصر.

IMG-20230619-WA0082

IMG-20230619-WA0081