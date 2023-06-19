اليوم.. دياب ومسار إجبارى فى حلقة خاصة مع "صاحبة السعادة" على DMC

تستضيف الفنانة إسعاد يونس مساء اليوم الإثنين، الفنان والمطرب دياب وفريق مسار إجباري في حلقة خاصة ببرنامجها “صاحبة السعادة” المذاع عبر فضائية “DMC” ومنصة “WATCH IT” الرقمية.

تذاع الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، ويتحدث الفنان دياب خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وتعاونه مع النجمة منى زكي، والنجاح الكبير الذي حققه دوره في العمل، كما يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة.

كما يتحدث فريق مسار إجباري عن كواليس أخر أعمالهم الغنائية بعنوان حبة طبطبة والتي طرحت بالتعاون مع المطرب دياب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

كان آخر أعمال دياب مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم منى زكي، الفنان دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، وآخرون، ومن إخراج محمد شاكر خضير.