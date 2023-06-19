الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اليوم.. دياب ومسار إجبارى فى حلقة خاصة مع "صاحبة السعادة" على DMC

لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج

تستضيف الفنانة إسعاد يونس مساء اليوم الإثنين، الفنان والمطرب دياب وفريق مسار إجباري في حلقة خاصة ببرنامجها “صاحبة السعادة” المذاع عبر فضائية “DMC” ومنصة “WATCH IT” الرقمية.

تذاع الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم، ويتحدث الفنان دياب خلال الحلقة عن كواليس مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وتعاونه مع النجمة منى زكي، والنجاح الكبير الذي حققه دوره في العمل، كما يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة.

كما يتحدث فريق مسار إجباري عن كواليس أخر أعمالهم الغنائية بعنوان حبة طبطبة والتي طرحت بالتعاون مع المطرب دياب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

كان آخر أعمال دياب مشاركته في مسلسل تحت الوصاية، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وضم العمل مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم منى زكي، الفنان دياب، نهى عابدين، رشدي الشامي، وآخرون، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

الفنانة والإعلامية إسعاد يونس إسعاد يونس فريق مسار اجباري مسار اجباري المطرب دياب دياب

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

رابط التقديم للصف الأول الثانوي عبر موقع تنسيق الثانوية العامة 2023-2024 والمستندات المطلوبة

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي لـ 2.670 دولار للمليون وحدة حرارية

ضبط 685 مخالفة تموينية فى حملة موسعة بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين