أستاذ تخطيط عمرانى يكشف أهم التحديات التى واجهتها الدولة لحسم ملف العشوائيات

قال سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة انتهجت منذ 2014، سياسة جديدة لمواجهة العشوائيات باعتبارها من أهم ما يؤرق المواطن ويعطل خطط التنمية.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت إزالة الكثير من المناطق الخطرة والغير آمنة، وبناء نماذج حضارية تتواءم مع الطراز المعماري القائم في منطقة السيدة ومنها منطقة "روضة السيدة".

وتابع أستاذ التخطيط العمراني أن هذه المنطقة أصبح بها سكن آدمي وفرص عمل، وتم توفير خدمات على أعلى مستوى لهم وكذلك قربهم من محطات المترو والمستشفيات وغيرها من الخدمات.

أهم التحديات التي واجهت الدولة

وأشار إلى أن أهم التحديات التي واجهت الدولة، كثرة المناطق الغير آمنة، وهو ما تعاملت معه الدولة من خلال استراتيجيتها الوطنية للقضاء على المناطق شديدة الخطورة من خلال تصنيفها الأهم والمهم، وتم تنفيذ إزالتها وإقامة مناطق حضارية ونقل السكان إليها مع توفير فرص عمل لهم.