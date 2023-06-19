ألمانيا تتعهد بتقديم 200 مليون يورو للاستجابة الإنسانية في السودان

تعهّدت ألمانيا، الاثنين، بتقديم 200 مليون يورو للاستجابة الإنسانية في السودان من خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة بالبلاد.

ومع تسبب الصراع في السودان في معاناة لا توصف للبلاد وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم بحثًا عن الأمان، تعهدت المفوضية اليوم بتقديم ما مجموعه 190 مليون يورو كمساعدات إنسانية وتنموية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه مفوضة إدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش اليوم في استضافة حدث إعلاني رفيع المستوى لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.

من إجمالي حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الجديدة، تم تخصيص 52 مليون يورو كمساعدات إنسانية في السودان لدعم الفئات الأكثر ضعفاً المحاصرين في الأزمة تم تخصيص 8 ملايين يورو أخرى لدعم جيران السودان للتعامل مع وصول الفارين من السودان، إضافة إلى ذلك، فإن 130 مليون يورو في التعاون الإنمائي ستدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود والصحة للأشخاص الأكثر ضعفاً.

وعقد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومصر وألمانيا وقطر والسعودية والاتحاد الأفريقي ويهدف حدث التعهدات الذي عقد في جنيف إلى استكشاف طرق لمساعدة ليس فقط شعب السودان ، ولكن أيضًا دعم الدول المجاورة التي تستضيف آلاف العائدين واللاجئين السودانيين.

ويضاف التمويل الإنساني الجديد إلى 73 مليون يورو المخصصة بالفعل للسودان في عام 2023 للمساعدات الإنسانية و 1.15 مليون يورو المخصصة للإغاثة الفورية ومساعدات الإسعافات الأولية للسكان في السودان نفسه واللاجئين والعائدين في البلدان المجاورة.

وأطلق الاتحاد الأوروبي رحلات الجسر الجوي الإنساني في وقت سابق من هذا العام لتوصيل الإمدادات الأساسية وتم نشر خبراء المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي بسرعة على طول المناطق الحدودية في البلدان المتاخمة للسودان (إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد ومصر)، لتقييم الاحتياجات الانسانية الناشئة على وجه السرعة.