الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين بتهمة حيازة مخدر الآيس في الوراق

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، حبس عاطلين، بتهمة حيازة مخدر الآيس في الوراق، 4 أيام  على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ضبطا بحوزتهما على كمية من مخدر الآيس، استعدادًا لترويجهما على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وتمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطلين، لحيازتهما كمية من مخدر الآيس، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

حبس عاطلين حيازة مخدر الأيس الوراق

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