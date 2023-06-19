الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محلية النواب تناقش طلب الإحاطة بشأن إنشاء كوبرى أعلى السكة الحديد بمدينة صدفا

المهندس أحمد السجيني
المهندس أحمد السجيني

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب إحاطة مقدم من النائب الحسيني جلال عيسى بشأن سرعة إدراج مشروع إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد بمدينة صدفا محافظة أسيوط للربط بين المدينة والقرى الواقعة غرب السكة الحديد بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، مع العلم أنه سبق منذ عامين تشكيل لجنة من الجهات المختصة بالمخطط الاستراتيجي والتفصيلي، لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء الكوبري، وقدرت التكلفة المبدئية لتنفيذ الأعمال بمبلغ 350 مليون جنيه، وقد وافقت وزارة النقل على تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المحافظة وتحمل كل منهما 50% من التكلفة.

وقال اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، تعقيبًا على طلب الإحاطة، خلال الاجتماع، إن هذا الكوبري سيتم إدراجه وإنشاؤه، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط شهدت طفرة كبيرة في الطرق والكباري.

وتابع المحافظ: "ما تم إنجازه في أسيوط خلال السنوات الأخيرة في المحاور والطرق والكباري إنجاز كبير يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفى محافظة أسيوط تم إنشاء 3 محاور منها محور منفلوط ومحور أبوتيج".

واستكمل: وكذلك الطرق تم فيها إنجاز كبير، حد كان يحلم أن الطريق الزراعي يتم ازدواجه بمسافة كبيرة بتكلفة تتجاوز مليارات الجنيهات، أنا جاى من أسيوط للقاهرة فى ساعتين ونصف فقط.


وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: رأينا ذلك فى العديد من المحافظات، طفرة وإنجازات كبيرة في الطرق والكباري، ورغم هذه الإنجازات والطفرة هناك على السوشيال ميديا من يتصيد السلبيات فقط ولا يركز على الإيجابيات.


وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة أسيوط، إن إنجازات الرئيس فى 9 سنوات، حققت طفرة كبيرة في الطرق والكباري في كل المحافظات، وهى إنجازات تحسب للقيادة السياسية، مضيفًا أن هناك من يستغل السوشيال ميديا في تشويه الإنجازات والتركيز فقط على السلبيات.

لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب طلب إحاطة إنشاء كوبري السكة الحديد محافظة أسيوط

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

أبرزها الحقن بالهرمونات.. خبراء يحذرون من طرق خفية لزيادة لحوم الأضاحي

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

"افتتاح مقر للمرأة السويفية" منها.. جهود الدولة لدعم السيدات في بني سويف

تأجيل محاكمة معتز مطر وزوبع و15 آخرين بتهم الإرهاب لـ 16 يوليو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين