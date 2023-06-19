ضبط 685 مخالفة تموينية فى حملة موسعة بدمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على ضرورة تكثيف وتشديد الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار السلع بالأسواق وخاصة خلال فترة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 685 محضرًا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.

وتم تحرير 67 محضرًا للمخابز لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئة التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تم تحرير 618 محضرًا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، أوكازيون وهمي وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

وفي السياق ذاته، أخذت المديرية 17 عينة من المطاحن، وكذا 2 عينة غير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كما نجحت المديرية في تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين ممن قاموا باحتكار أطنان من الأرز تم التحفظ عليها وإيداعها في مضارب المحافظة.