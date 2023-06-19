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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث تم تحديد مجموع 218 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 175 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 208 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي .

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 من جانبه، قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة (صناعي – تجارى – زراعي – فندقي – مزدوج).
وكان محافظ المنيا اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 في بداية شهر يونيو الجاري، أكد على حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحاً أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين حتي يكونوا قدوة لباقي الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

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محافظ المنيا أعتماد تنسيق الصف الأول الثانوي 20118 درجة للثانوي العام جمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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