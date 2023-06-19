الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية بشارعى أحمد فؤاد نجم والأسمرات بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب المظلات بكلٍ من شارعى (أحمد فؤاد نجم، والأسمرات) الخاصة بالمداخل لمول دايموند الأسمرات مع إجراء تحويل لحركة المركبات على النحو التالى:

غلق شارع أحمد فؤاد نجم للقادم من ميدان الخزان تجاه شارع 9 وتحويل القادم من ميدان الخزان يميناً تجاه شارع الأسمرات وصولاً لشارع 9 مرة أخرى.. وذلك يوم الإثنين الموافق 19/6/2023 ابتداء من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 11 مساء.

غلق شارع الأسمرات للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان مع تحويل حركة المرور بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين "الاتجاه المقابل" مع تنفيذ المساعدات الفنية لفصل حركة المرور بين الاتجاهين يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 21،20/6/2023 ابتداء من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساء.

ومن جانبها، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

احمد فؤاد نجم الإدارة العامة لمرور الادارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة المساعدات الفنية بتعيين الخدمات المرورية تحويلات مرورية

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