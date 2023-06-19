الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حالف عالحب".. وائل كفورى يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"

وائل كفوري
وائل كفوري

نجحت أغنية «حالف عالحب» للمطرب اللبناني وائل كفوري، في حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا «يوتيوب»، لتنضم لقائمة المقاطع الأكثر مشاهدة على الموقع خلال 24 ساعة من طرحها.

أغنية «حالف عالحب»  كلمات الشاعر الغنائي منير بوعساف والملحن والموزع الموسيقي بلال الزين، وذلك بعد سلسلة من التعاونات الغنائية والنجاحات بأغنيات رومانسية مع وائل كفوري، والأغنية هي أغنية إيقاعية صيفية اختار كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف الواعد بالحفلات الغنائية في لبنان وعدد من الدول.

 

كلمات أغنية “حالف على الحب”:

قلبي شو عملتيلي فيه
تا هالقدي بيحبك
بعلمي كان حالف عالحب
صار عم يحلف بـ حبك

وصاير ما بيجيني نوم
قبل ما احكيكي 
ومعلق من أول يوم
بكل شي فيكي

قلبي شو عملتيلي فيه
تا هالقدي بيحبك
بعلمي كان حالف عالحب
صار عم يحلف بـ حبك


الضحكة اللي بتضحكيها
والكلمة اللي بتحكيها
بعشقها لأنّا بصوتك
يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة
البعدا بأول حكياتا
من نظرة قلبي بتخطفلي
وبتجنني بحركاتا

قلبي شو عملتيلي فيه
تا هالقدي بيحبك
بعلمي كان حالف عالحب
صار عم يحلف بـ حبك

وصاير ما بيجيني نوم
قبل ما احكيكي 
ومعلق من اول يوم
بكل شي فيكي
الضحكة اللي بتضحكيها
والكلمة اللي بتحكيها
بعشقها لأنّا بصوتك
يقبرني كل شي بتحكيه

عندك هضامة الطفلة
البعدا بأول حكياتا
من نظرة قلبي بتخطفلي
وبتجنني بحركاتا

خلال 24 ساعة حالف عالحب 24 ساعة وائل كفوري مشاهدة خلال 24 الأكثر مشاهدة الاكثر

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