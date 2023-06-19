الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خاص.. فناربخشة وأولمبياكوس يطلبان التعاقد مع روى فيتوريا

روي فيتوريا
روي فيتوريا

تلقى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني بعض العروض في الفترة الأخيرة للعودة من جديد إلى أوروبا في الموسم المقبل.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن فناربخشة التركي وأولمبياكوس اليوناني قدما عرضين بشكل رسمي لروي فيتوريا للتعاقد معه.

ورفض روي فيتوريا مناقشة أي عروض في الوقت الحالي بسبب التزامه بتعاقد مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورغبته في بناء مشروع للكرة المصرية في المواسم المقبلة.

وحقق المنتخب الوطني انتصارين في المعسكر الأخير بعد الفوز على غينيا بنتيجة 2-1 في تصفيات أمم إفريقيا إلى جانب التفوق على جنوب السودان وديًا بنتيجة 3-0.

ويمتد عقد روي فيتوريا مع الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 4 مواسم مقبلة حيث يرغب مسئولو الجبلاية في استمراره لأطول فترة وإعادة هيكلة الكرة المصرية ليكون مسئولا عن كل شيء.

وتعاقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع روي فيتوريا خلفًا لإيهاب جلال الذي لم يستمر طويلًا ورحل بسبب تراجع النتائج.

 

روي فيتوريا اوروبا فناربخشة وأولمبياكوس فناربخشة التركي

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