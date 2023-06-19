26 يونيو.. كرنڤال فني لطلاب عين شمس احتفالاً بنهاية العام الجامعي

تقيم جامعة عين شمس، الاثنين المقبل، كرنفال فنى احتفالاً بنهاية العام الجامعي يحيه 3 من كورالات الجامعة "كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال أون" وذلك من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسى فى العاشرة صباحاً.

والتقيا د.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالقادة الثلاث كورالات "محمود وحيد ومحمود صابر ومحمود محسن "شيتوس".

وخلال اللقاء أعلن الدكتور محمود المتينى اعتزام إدارة الجامعة إقامة كرنفال فنى يشهده أعضاء مجلس الجامعة بمناسبة انتهاء العام الجامعي، ليكون تقليد مميز لجامعة عين شمس فى احتفال طلابها بانتهاء عام جامعى.

وفى حوار استعرض قائد كل كورال ما يميز فريقه وتاريخ كل كورال وأهم المحطات المضيئة التى حظى بها كل كورال.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على دعم للكورالات الثلاثة وتوفير التدريبات المختلفة لتطوير أدائهم ليظهر بصورة أكثر احترافية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى شهرة الكورلات الثلاثة التى تعد النشاط الطلابي الأكثر انتشارًا وشهرة سواء على صعيد التناول الإعلامى أو مواقع التواصل المختلفة وكذلك اهتمام وإشادة عدد من الفنانين الكبار بأداء الكورالات المتميز، مؤكدًا أن ذلك نتاج جهد كبير واستراتيجية منظمة اتخذها قطاع التعليم والطلاب منذ سنوات التى تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية مع توفير كل الدعم بمختلف صوره سواء كان دعم فني ولوجستى ومادى لتكون جامعة عين شمس ومصر الرابح الأكبر في تخريج شباب واعى واعد على مستوى راقي من العلم والإبداع.