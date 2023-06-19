الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

26 يونيو.. كرنڤال فني لطلاب عين شمس احتفالاً بنهاية العام الجامعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تقيم جامعة عين شمس، الاثنين المقبل، كرنفال فنى احتفالاً بنهاية العام الجامعي يحيه 3 من كورالات الجامعة "كورال روح الشرق وكورال هارموني عربي و كورال أون" وذلك من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسى فى العاشرة صباحاً.

والتقيا د.محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالقادة الثلاث كورالات "محمود وحيد ومحمود صابر ومحمود محسن "شيتوس".

وخلال اللقاء أعلن الدكتور محمود المتينى اعتزام إدارة الجامعة إقامة كرنفال فنى يشهده أعضاء مجلس الجامعة بمناسبة انتهاء العام الجامعي، ليكون تقليد مميز لجامعة عين شمس فى احتفال طلابها بانتهاء عام جامعى.

وفى حوار استعرض قائد كل كورال ما يميز فريقه وتاريخ كل كورال وأهم المحطات المضيئة التى حظى بها كل كورال.

وأكد رئيس الجامعة حرص إدارة الجامعة على دعم للكورالات الثلاثة وتوفير التدريبات المختلفة لتطوير أدائهم ليظهر بصورة أكثر احترافية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور عبد الفتاح سعود إلى شهرة الكورلات الثلاثة التى تعد النشاط الطلابي الأكثر انتشارًا وشهرة سواء على صعيد التناول الإعلامى أو مواقع التواصل المختلفة وكذلك اهتمام وإشادة عدد من الفنانين الكبار بأداء الكورالات المتميز، مؤكدًا أن ذلك نتاج جهد كبير واستراتيجية منظمة اتخذها قطاع التعليم والطلاب منذ سنوات التى تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة الطلابية مع توفير كل الدعم بمختلف صوره سواء كان دعم فني ولوجستى ومادى لتكون جامعة عين شمس ومصر الرابح الأكبر في تخريج شباب واعى واعد على مستوى راقي من العلم والإبداع.

التناول التعليم والطلاب استراتيجية الدكتور محمود الدكتور محمود المتيني الحرم الجامعي الساعة العاشرة

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023.. هل ستصرف قبل العيد؟

أبرزها الحقن بالهرمونات.. خبراء يحذرون من طرق خفية لزيادة لحوم الأضاحي

قطار التنمية يصل البحيرة.. إقامة ميناء الصيد برشيد بتكلفة 600 مليون جنيه

هل صدر قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023؟

موعد صرف معاشات يوليو 2023 قبل عيد الأضحى المبارك| تفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين