الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يحافظ عمال النظافة على صحتهم خلال الطقس الحار؟

الطقس
الطقس

يحتاج الإنسان إلى التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم لعظام أقوى وأكثر صحة، لكن التعرض غير المحمي لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يتسبب في تلف الجلد والعينين والجهاز المناعي.

كما يمكن أن يسبب السرطان. وهناك عوامل أخرى تسهم في ذلك مثل الوراثة والبيئة، ولكن حروق الشمس والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يضران الجلد، ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى الإصابة بسرطان الجلد.

ويعد التعرض لأشعة الشمس من المخاطر الشائعة التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية، ومن أبرز تلك المخاطر وفقًا لما ذكره موقع "hopkinsmedicine" الأتي:

حروق الشمس والإصابة بسرطان الجلد: 

هي نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس وقد تتسبب في إصابة الجلد بالألم والحرقان وإفراز سوائل خارجية من الجلد، بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان الجلد، إذا تعرض الجلد لأشعة الشمس بشكل مفرط ومستمر فقد يزيد ذلك خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تقدم السن وجفاف البشرة: 

يؤدي التعرض المتكرر لأشعة الشمس إلى تدهور حالة الجلد، وجفاف البشرة وتكسير الشعر حيث تتسبب أشعة الشمس في جفاف البشرة وجعل الشعر تالفًا.

كيف يحافظ عمال النظافة على صحتهم خلال فصل الصيف؟

يتعرض عمال النظافة بشكل مستمر لمخاطر التعرض لأشعة الشمس نظرًا لطبيعة عملهم في الخارج، ولتجنب تلك المخاطر يجب عليهم إتباع بعض الإجراءات الوقائية.

وللحفاظ على صحة البشرة والجسم بصفة عامة يمكن القيام ببعض الإجراءات الوقائية المهمة مثل استخدام واقي الشمس على البشرة لتقليل خطر التعرض لأشعة الشمس.

تجنب الخروج في ساعات الذروة، فمن الأفضل تجنب الخروج في هذه الساعات خلال فصل الصيف، أي من 11 صباحًا إلى 3 مساءً.

يجب الحفاظ على ترطيب الجسم باستخدام كميات كافية من الماء ومستحضرات الترطيب ارتداء الملابس المناسبة والمصنوعة من الأقمشة الخفيفة والمزودة بالأكمام الطويلة لتقليل التعرض للشمس.

كما يجب ارتداء الملابس المناسبة والمصنوعة من الأقمشة الخفيفة والمزودة بالأكمام الطويلة لتقليل التعرض للشمس، والحرص على النوم الكافي وتجنب العمل لفترات طويلة في الحرارة الشديدة.

استخدام واقي الشمس أشعة الشمس فوق البنفسجية التعرض للشمس فصل الصيف صحة البشرة

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