ما هي مقاومة الأنسولين وأعراضها وعلاقتها بمرض السكري؟

تعتبر مقاومة الأنسولين من الأشياء التي يجهل البعض التعرف على كل ما يخصها، ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن مقاومة الأنسولين وأعراضها، وكذلك علاقتها بمرض السكري.

ما هي مقاومة الأنسولين:

بحسب موقع "news medical" الطبي تعتبر مقاومة الأنسولين التي تعرف باسم مقدمات السكر التي تبدأ بنقص المادة التي يفرزها البنكرياس التي تتمثل في الأنسولين، وهو السبب الرئيسي للإصابة بالسكري، وللأنسولين بالجسم وظائف تبدأ من تناول الطعام وتحويل الجسم لهذا الطعام إلى سكر غذائي.

ويعتبر الأنسولين هو هرمون يفرزه البنكرياس ويخبر خلايا الجسم باستقبال هذا السكر وتحويله إلى طاقة، ولكن إذا كان الشخص مصاب بمقاومة الأنسولين لا تتفاعل الخلايا ولا تستقبل السكر، وذلك ما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم.

أعراض مقاومة الأنسولين:

-زيادة محيط الخصر عن 40 بوصة (101.6 سم) عند الرجال و35 بوصة (88.9 سم) عند النساء.

-زيادة مستوى الدهون الثلاثية أثناء الصيام عن 150 ميليجرامًا.

-ظهور زوائد جلدية أو بقع جلدية داكنة ناعمة الملمس تسمى الشواك الأسود.

-ارتفاع في ضغط الدم من 130 على 80 أو أكثر.

-وصول مستوى الجلوكوز أثناء الصيام 100 ميليجرام.

-وصول مستوى السكر في الدم إلي 140 ميليجرامًا.

-يتراوح مستوى الهيموجلوبين السكري بين 5.7% و6.3%.

-انخفاض مستوى كوليسترول البروتين الدهني مرتفع الكثافة عن 40 ميليجرامًا عند الرجال و50 ميليجرامًا عند النساء.

علاقة مقاومة الأنسولين بمرض السكري:

مقاومة الأنسولين هو أحد مقدمات الإصابة بمرض السكري، حيث أنه مع إهماله يتحول من كونه مجرد سبب إلى عامل خطر يسبب الكثير من الأمراض الأخرى، وعند عدم اكتشافه في وقت مبكر تتم الإصابة بمرض السكري، وهناك بعض الأعراض التي تمنح الفرصة في عدم تزايد مضاعفات المرض، ولذلك فمقاومة الأنسولين تعتبر تكون الخلايا غير قادرة على استخدام الأنسولين بشكل فعال والأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.