الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

راغب علامة يطرح أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" (فيديو)

راغب علامة
راغب علامة

طرحت شركة "مزيكا" للنجم اللبناني راغب علامة على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان "فى كتير حلوين"، وهي أغنية باللهجة المصرية.

أغنية "في كتير حلوين" من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع حمدى مهيرى، وصوّر علامة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ودارت فكرتها فى إطار جو راقص ملئ بالبهجة والألوان المبهرة.


‏ومن جانبه عبر النجم راغب علامة عن سعادته بتعاونه مع شركة "مزيكا" قائلا: "الأستاذ محسن جابر الأخ والمنتج الكبير والصديق، أنا بعمري أنا وهو ما وقفناش التعامل سويا، جلساتنا الفنية فضلت مستمرة وتعاون على صعيد الألبومات الرقمية التي هو طورها بشكل محترف، واحنا سعدنا بالتعامل مع نجله محمد جابر اللي يطوّر الشركة، وإن كان على صعيد أغاني واستشارات ولقاءات نحن وهو دائما مع بعض، وشفنا نجاحات مع بعضينا أبدا أبدا ما أنساها، وأنا وهو  قررنا إنتاج عمل  أغنية في كتير حلوين".

النجم راغب علامة عصام شعبان وحد وهو نحن

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