الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"أبوالغيط" يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السودانى

ابو الغيط
ابو الغيط

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والوفد المرافق له.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع الأمين العام على مستجدات الوضع الجاري في السودان، بما في ذلك الوضع الميداني، والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في استعادة الأمن والسيطرة داخل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن الوضع الإنساني الكارثي الذي نتج عن الاقتتال الدائر.

وأوضح المتحدث أن "عقار" أشار في حديثه إلى تعثر المبادرات الدولية والإقليمية في التوصل إلى تسوية للنزاع، موضحاً ضرورة تناسق العمل الدولي والإقليمي بما يحافظ على سلامة واستقرار ووحدة السودان بعيداً عن التجاذبات والتنافس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أكد في هذا الإطار أهمية الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية في هذا الخصوص، والحاجة للدعم العربي للمؤسسات الشرعية في البلاد.

وأكد المتحدث أن الأمين العام حرص خلال اللقاء على التزام الجامعة العربية بالعمل على استقرار السودان وسلامة أراضيه، والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وحماية مؤسساته، واستعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق أمن واستقرار السودان.

وذكر المتحدث أن أبوالغيط شدد على ضرورة تضافر العمل الدولي والمبادرات الدولية للعمل لمصلحة السودان وشعبه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية السودان. كما أكد السيد الأمين العام أهمية العمل على التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة من خلال الهدن التي يتم الاتفاق عليها خلال اجتماعات جدة.

ودعا في ضوء ذلك إلى ضرورة العمل الجاد على تحقيق مزيد من التناغم فيما بين هذه المبادرات، مضيفاً أن الجامعة العربية ستعرض أفكاراً في هذا الشأن على الجهات المختلفة.

أبو الغيط مجلس السيادة السوداني مالك عقار استقبال

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