الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كتابة أملاكه لأسرته.. طرد مبيض محارة بالغربية

طرد مبيض محارة بالغربية
طرد مبيض محارة بالغربية

نجح فريق التدخل السريع بالغربية في إنقاذ مواطن يتجاوز عمره 75 عامًا من قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية. 

وأكد رئيس فريق التدخل السريع أنه ورود بلاغ يفيد بوجود مسن يعيش بقرية بشبيش مركز المحلة بمفرده ولا يقدر على خدمه نفسه وعلى الفور تم إخطار أحمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية وشيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحالة الذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم. 

أضاف أنه بعد بحث الحالة تبين للفريق أن الحالة لمسن يدعى ع أ م ع ب من قرية بشبيش وكان متزوجًا وأب لـ5 بنات وولد وجميع البنات مؤهلات عليا والولد خريج هندسة بالإمارات، لافتًا إلى أن زوجته رفعت قضية خلع بعد ما قام بكتابة المنزل الذى يملكه لها وتخلى جميع الأبناء عنه.

أضاف ابو المجد أن المسن أكد أنه كان يعمل مبيض محارة وظروفة المادية متيسره وسافر للسعودية لمدة 20 عامًا ولم يبخل على أسرته بأى مبالغ حتى أنه أدخل ابنه كلية الهندسة بالمصاريف خاصة وبعد كل ذلك كان مصيرى الشارع لولا أهل الخير الذين حاولوا مساعدتى.

وأوضح د.خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بالغربية أنه تم إدخاله دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة، التابعة لجمعية الدفاع حيث إن الدار الوحيدة التى يدخل بها الحالات غير القادرة على خدمة نفسها ولو لم يكن لها أى دخل.

بعد سفرة وكتابة جميع املاكه لأسرته طرد مبيض محارة

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