الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بريندان روجرز مديرًا فنيًا لسلتيك الأسكتلندي

بريندان روجرز
بريندان روجرز

أعلن نادي سلتيك الاسكتلندي رسميًا اليوم الاثنين، عودة بريندان روجرز لتدريب الفريق الأول بالنادي بعقد لمدة ثلاثة أعوام. 

روجرز سيكون بديلا لانجي بوستيكوجلو الذي رحل بعد تتويجه بالدوري إلى توتنهام الإنجليزي.

وكان روجرز ترك سلتيك بشكل مفاجئ قبل أربعة أعوام وأربعة أشهر لتدريب ليستر سيتي، رغم أنه كان قد قاد سلتيك للفوز بالألقاب السابعة المحلية المتاحة. 

وقال روجرز للموقع الرسمي للنادي :" سعيد للغاية للعودة لسلتيك وأنا متحمس للغاية لهذه الفرصة العظيمة، عندما نلت شرف سؤالي عن رأيي في العودة للنادي مرة أخرى كان القرار سهل للغاية بالنسبة لي ولعائلتي". 

وأضاف :" استمتعنا ببعض الأوقات العظيمة في سلتيك من قبل، وسيكون هذا هو هدفي مرة أخرى، أن أقدم كرة قدم جيدة، وضمان وجود فريق نحب كلنا مشاهدته وفي النهاية جلب المزيد من النجاحات للجماهير".

وأكد سلتيك أن الجهاز المعاون لروجرز سيظل كما هو حيث سيستمر بقاء جون كينيدي وجافين ستراخان رغم وجود اهتمام من توتنهام لضمهما.

وقال روجرز :" أردت أن يكون جون معي بينما نمضي قدما. إنه مدرب موهوب للغاية، شخص أعرفه جيدا وأحترمه وسيكون مهما للغاية لي وللاعبين".

روجرز سلتيك سلتيك الاسكتلندي بريندان روجرز توتنهام

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