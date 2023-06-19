تفاصيل أولى حفلات "الأساتذة".. مدحت صالح يحتفي بعمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي

قال النجم مدحت صالح، إنه يجهز لبرنامج فنى مميز خلال أولى حفلاته الخاصة بمشروع "الأساتذة" الذي ينطلق بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ودار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك بمشاركة عازف البيانو الكبير عمرو سليم وفرقته الخاصة، ومجموعة كبيرة من الموسيقيين والموزعين.

وأشار صالح، إلى أنه قام بالتجهيزات والتحضيرات خلال الفترة الماضية للحفل بشكل متفرد مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي أمثال محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزى، ومحمود الشريف، والموجي، ومنير مراد، وفريد الأطرش، بشكل معاصر وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور والملحنين وأسرهم احتفاء بهم وبتاريخهم العظيم.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل أكد أن الحفل سينقسم إلى فاصلين، وأنه سيحتفى بثلاثة من الموسيقيين الكبار وهم الأخوين الرحباني، وطلال مداح، وسراج عمر، بتقديم عمل لكلا منهم بشكل جديد ومعاصر في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها.

كما يضم المشروع جانبًا كبيرًا من إسهامات مدحت صالح الفنية من خلال تقديمه باقة متنوعة من أشهر أغنياته التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، وبذلك يسجل المشروع أحد أهم الأحداث الفنية والإبداعية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية والمتحدة للخدمات الإعلامية لمخاطبة وجدان الجمهور، من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

وفى نهاية حديثه وجه مدحت صالح، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة ودار الأوبرا فى الاهتمام بالحفاظ على الموروث الموسيقي.