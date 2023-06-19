طارق سليمان: استيراد أكثر من 170 ألف رأس ماشية لتغطية موسم عيد الأضحى

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية سعت على قدم وساق للإفراج عن شحنات الأعلاف وفول الصويا من الجمارك، وهذا الإفراج أدى إلى تراجع الأسعار بالسوق الحرة، إضافة إلى انخفاض نسبي في أسحار اللحوم.

تغطية موسم عيد الأضحى

وأكد الدكتور طارق سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد أكثر من 170 ألف رأس ماشية لتغطية موسم عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم

وأضاف، في حديثه، أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج يتم إضافتها للناتج المحلي، وبعد تلك الإضافة يمكن القول إن هذه الكمية تلبي احتياجات المواطنين والأذواق، موضحا أن البيع يكون بأسعار متفاوتة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها نحو 200 مركز ومنفذ تسويقي على مستوى الجمهورية، من بينها 175 مركزا ثابتاً بمختلف المحافظات، مؤكداً أن أسعار اللحوم في تلك المنافذ التابعة للدولة تكون منخفضة بنسبة تتراوح بين 30% و40% عن مثيلاتها بالأسواق.

