الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وظائف قيادية شاغرة فى الوادى الجديد.. والتنظيم والإدارة يعلن ضوابط التقديم

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمحافظة الوادى الجديد، وهى وظائف مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة، مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بمركز الخارجة، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، مدير عام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية.

ويستمر شغل الوظائف المعلن عنها 2023/06/19 حتى 2023/07/18، حيث تقدم الطلبات والاوراق المطلوبة من أصل + 6 صور طبق الأصل باليد لمديرية التنظيم والادارة باسم / رئيس اللجنة الدائمة للقيادات خلال شهر من تاريخ النشر ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد عن طريق البريد.

وتشمل المهارات الأساسية: طبقًا لبطاقة الوصف للوظيفة، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، المعرفة الكافية باحدي اللغات الأجنبية، المعرفة الكاملة بالقوانين واللوائح والإجراءات التى تحكم نظام العمل، بالإضافة إلى مهارات فنية كالقدرة على اتخاذ القرار، القدرة على إدارة الوقت وضغط العمل، امتلاك مستوى من مهارات الاتصال والتفاوض، القدرة على حل المشكلات، القدرة على الإشراف والتحفيظ، القدرة على قيادة فريق العمل.

وقضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ" أو قضاء مدة مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة بالنسبة للمتقدمين من خارج الجهات الحكومية، والحصول على مؤهل عالى جامعى مناسب مع استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقًا لبطاقة الوصف.

وتشمل المستندات المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومى + صورة المؤهل الدراسي والمؤهلات الإضافية، وعدد 5 صور فوتوغرافية، والتاريخ الوظيفى المعتمد ومختوم مستوفى كافة البيانات على أن يتضمن الدورات التدريبية، وشهادات التقدير وخطابات الشكر والوظائف الإشرافية السابقة، الجزاءات وتقارير الكفاية منذ تاريخ التعيين.

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