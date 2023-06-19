الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم مطروح": تدشين نادي سيكولوجي للدعم النفسي للطلاب

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح إن توجيه عام التربية النفسية دشن نادي سيكولوجي للدعم النفسي بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق، والذي يعد خدمة مجانية لأبنائنا الطلاب مع تعاظم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف.

وأكدت أسماء خطاب موجه عام التربية النفسية أن تدشين النادي السيكولوجي يأتي انطلاقاً من شعار أنه لا سعادة بدون صحة نفسية وإيماناً بدور وأهمية التربية النفسية والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب في جوانبها المختلفة (الجسمية، العقلية، النفسية، الاجتماعية، الخلقية وغيرها) لتحقيق التوافق النفسي والتكيف الاجتماعي.

وقالت إن المبادرة النفسية بإنشاء النادي تأتي حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب من منطلق أن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية من أجل ذلك كله يقدم تعليم مطروح في سابقة هي الأولى من نوعها، وتحت إشراف توجيه عام التربيه النفسية خدمات مختلفة ومتنوعة من خلال النادي السيكولوجي والذي بدأت أنشطته المختلفة  اعتبارا من يوم الأحد وعلى مدار الإجازة الصيفية بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق. 

وتابعت أنه يتم  تقديم الخدمات  للطلاب وأسرهم في المراحل العمرية المختلفة شاملة تنمية المهارات وتطوير الذات من خلال طرح الموضوعات المرتبطة  بالمرحلة العمرية بتقديم جلسات ارشادية وورش عمل عن استثمار وقت الفراغ ومخاطر الألعاب الإلكترونية ولا تغضب وتقبل الآخر والتخطيط للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلى جلسات تعديل سلوك لتغيير الأنماط السلوكية الغير مرغوبة من خلال إستراتيجيات وفنيات تعديل السلوك (الخوف، الغضب، العناد، العزلة، العدوان) وغيرها من المشكلات السلوكية مع ممارسة بعض الأنشطة والألعاب السيكولوجية لتنمية المهارات كذلك تطبيق مقاييس واختبارات (اختبار ستانفورد بيينيه الصورة الخامسة لقياس نسبة الذكاء)، ومعايير الإرشاد الفردي ( دراسة الحالات الفردية ووضع  الخطة  العلاجيه وتنفيذها من خلال مجموعه من المقابلات والجلسات الإرشادية ).

وأشارت إلى أن الخدمات التي تقدم من خلال النادي السيكولوجي لأولياء الأمور تتمثل في الرد على الاستشارات وتقديم النصائح والإرشادات للتعامل مع الابناء في المراحل العمرية المختلفة وتوجيه ولي الامر للتعامل مع المشكلات بأسلوب تربوي بعيد عن العقاب البدني.

جانب من الحدث

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