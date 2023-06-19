صادرات مصر الزراعية تتخطى المليار دولار خلال 3 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مواصلة الصادرات المصرية الزراعية ارتفاعها لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 1.07 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 120.6 مليون دولار بنسبة 11.2%.

وأرجع جهاز الإحصاء، في تقرير صادر عنه، الارتفاع الأخير في الصادرات الزراعية إلى عدة أسباب من بينها تضاعف صادرات يوسفى طازج إلى 70.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 189 ألف دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وارتفاع صادرات بصل طازج إلى 54.019 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 18.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 35.6 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت واردات مصر من السلع الزراعية لتصل إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 772.6 مليون دولار، بنسبة 29.4%.

وجاءت الذرة في مقدمة تلك السلع المتراجعة والتى بلغت قيمة وارداتها 444.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 948.8 مليون دولار خلال الربع المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 504.1 مليون دولار بنسبة 53.1%.

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى حدود 19 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقارنة بنحو 27 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 7.8 مليار دولار أى بما يعادل ثلث إجمالى واردات مصر.