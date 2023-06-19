الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صادرات مصر الزراعية تتخطى المليار دولار خلال 3 أشهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مواصلة الصادرات المصرية الزراعية ارتفاعها لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 1.07 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 120.6 مليون دولار بنسبة 11.2%.

وأرجع جهاز الإحصاء، في تقرير صادر عنه، الارتفاع الأخير في الصادرات الزراعية إلى عدة أسباب من بينها تضاعف صادرات يوسفى طازج إلى 70.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 189 ألف دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وارتفاع صادرات بصل طازج إلى 54.019 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 18.3 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 35.6 مليون دولار.

 وفي المقابل، تراجعت واردات مصر من السلع الزراعية لتصل إلى حدود 1.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 2.6 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 772.6 مليون دولار، بنسبة 29.4%.

وجاءت الذرة في مقدمة تلك السلع المتراجعة والتى بلغت قيمة وارداتها 444.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 948.8 مليون دولار خلال الربع المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 504.1 مليون دولار بنسبة 53.1%.

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد تراجعت إلى حدود 19 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالى 2023 مقارنة بنحو 27 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 7.8 مليار دولار أى بما يعادل ثلث إجمالى واردات مصر.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات الزراعية الاحصاء مصرية السلع الزراعية

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

السحر الفرعونى.. كيف حافظ المصريون القدماء على توهج بشرتهم وأجسادهم القوية؟

إصابة 4 سيدات صدمتهن سيارة داخل محل تجارى بأسيوط

توفر 20 ألف فرصة عمل.. تفاصيل المنطقة اللوجستية في كفر الشيخ

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

ماجد حبته

جلسة إفريقية مع بوتين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين

إصابة 6 جنود إسرائيليين بسبب تفجير آلية عسكرية بمخيم جنين