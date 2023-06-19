18900 سيدة تستفيد من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى تمت على مرحلتين في الفترة من 4 إلى 15 يونيو الجاري ونفذتها المديرية تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمستفيدات من خدماتها.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى التي جرى تنفيذها من 4 إلى 8 يونيو الجاري ، بإدارات (بنى سويف، اهناسيا ، ناصر الفشن)، ومن خلال 119 وحدة ثابتة و7 عيادات متنقلة ، وتم تغطية 42 موقعاً ، وقد بلغ إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 10 آلاف و504 سيدة.

وبلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9961 سيدة ( 1903 جدد و8058 مترددات)،وصرف حبوب أحادية لـ 830 سيدة، لوالب 1519، حبوب مركبة 4701، كبسولات 137، حقن أحادية 2435، موضعية 27 ،حقن مركبة 579 ، كشف نسا 710، واقي 239 ، متابعة حمل 175، سونار 391 ، سنوات حماية 7735، مشورة 2924.

- 8397 سيدة استفدن من المرحلة الثانية للمبادرة

فيما تم العمل في المرحلة الثانية، في الفترة من 11 إلى 15 يونيو ، بإدارات (ببا ، سمسطا، الواسطى) ومن خلال 83 وحدة ثابتة و5 عيادات متنقلة وتم تغطية 35 موقعاً ، وبلغ إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات تلك المرحلة 8397 سيدة، و بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 8389 سيدة (2240 جدد، 6149 مترددات)، وصرف حبوب أحادية لعدد 667 سيدة ، لولب هرمونى 8،حبوب مركبة 3517 ، كبسولات 136، حقن أحادية 2290 ، موضعية 317، حقن مركبة 437 ،كشف نسا 1612،واقي 257 ، متابعة حمل 1549، سونار 1979 ، سنوات حماية 7625،مشورة 5305 ، لولب نحاسي 1521، باطنة 141

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ مرحلتي الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية ، والتي استهدفت تقديم كافة خدمات تنظيم الأسرة بالمجان وتم "علي هامش الحملة "عقد ندوات توعية للسيدات عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية،و إقامة عن معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية.

من جهتها قالت د. مديحة سري إمام مدير تنظيم الأسرة، إن الحملة وفرت مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنه تم صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية، خلال تنفيذ المرحلتين.