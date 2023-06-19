الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسابقة لسد عجز معلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية في مطروح

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، إن إدارة المدارس الرسمية لغات أعلنت عن عقد مسابقة لسد العجز بمعلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية خلال الفترة من العشرين من يونيو الجاري وحتي  ٦ يوليو المقبل، مشيراً أن ذلك يشمل المعلمين العاملين بتلك  بالمدارس الرسمية أيضاً.

وأضاف شحاتة أنه علي الراغبين في التقدم للعمل بالمدارس الرسمية من معلمي المواد سالفة الذكر سرعة تقديم ملفاتهم بإدارة التنسيق بديوان عام المديرية مشيرا أن لجنة المقابلات الشخصية ستبدأ عملها لاختيار أفضل المعلمين المتقدمين خلال الفترة من السادس عشر من يوليو المقبل وحتي العشرين من الشهر ذاته ولمدة خمسة أيام.

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية أن المستندات المطلوبة للتقدم لشغل الوظيفة علي النحو التالي :-

- طلب مقدم للوظيفة للسيد الأستاذ وكيل الوزارة

- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة من المديرية بالنسبة لمعلمي الإدارات الخارجية ومعتمدة من إدارة مطروح بالنسبة لمعلمي الإدارة التعليمية

- إفادة بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية معتمدة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية

- صورة طبق الأصل من شهادة  التخرج وشهادات التنمية المهنية في التخصص

 - صورة طبق الأصل من اي شهادات إضافية ( دبلوم / ماجستير/ دكتوراه )

- إفادة من المدرسة التي يعمل بها المتقدم علي أنه علي رأس العمل حتى تاريخه

- توافر السيرة الذاتية للمتقدم موضحاً بها الدورات التدريبية والبعثات وبرامج التنمية المهنية وقرار بصحة البيانات الموجودة في الملف .

- وجود خطة لتطوير الأداء للوظيفة المتقدم لها

- توافر الشهادات الدالة علي إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

واختتم وكيل تعليم مطروح  تصريحاته اليوم، مؤكدًا أن تلك المسابقة تأتي في إطار جهود تعليم مطروح للارتقاء بالمنظومة التربوية لسد العجز في المواد الرئيسية بالمدارس الرسمية لغات والتي تشهد إقبالا سنويا متزايدا من أولياء الأمور لالحاق أبنائهم وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم وفى ضوء الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

التربية والتعليم الدورات التدريبية المدارس الرسمية لغات المقابلات الشخصية المستندات المطلوبة للتقدم تعليم مطروح محافظة مطروح

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