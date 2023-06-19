الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تعظيم موارد مشروع الرصف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرض اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة تعظيم موارد مشروع الرصف التابع للمحافظة ويناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أية عقبات لسرعة الانتهاء من الرصف لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في تسهيل الحركة المرورية.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقاءه بهاء الدين عثمان مدير ادارة التخطيط بالمحافظة وأسامة أحمد محمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة.
وتناول اللقاء استعراض خطة مشروع الرصف التى يجرى تنفيذها بكل مركز ومدينة والأعمال المتبقية وفقًا للجداول المحددة.

ووجه المحافظ تسريع معدلات الأداء ورفع نسب إنجاز رصف الشوارع بنطاق المحافظة للإنتهاء من جميع الأعمال المتبقية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظاً على الصالح العام وحقوق المواطنين.
وقال إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بكافة القطاعات الخدمية من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها لخلق السيولة المرورية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري والعمل على فتح شرايين جديدة للتنمية.
وأوضح أنه تم وضع خطة لإعادة رفع كفاءة الشوارع الضيقة اقل من 6 متر ورصفها ببلاط الإنترلوك لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها ، مشيرا الى انه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالإشراف على أعمال الرصف والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذها طبقا للجدول الزمني المحدد ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات في كافة القطاعات الخدمية ، لافتا الى زيادة مشروعات الرصف التى يتم اسنادها الى مشروع الرصف بالمحافظة لزيادة موارد المشروع وتحقيق اقصى استفادة للعاملين به وزيادة موارد المحافظة للانفاق منها على مشروعات البنية الاساسية وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما وجه المحافظ ، مدير مشروع الرصف بالمحافظة، بمراجعة كافة الشوارع المدرجة بخطة الرصف وإعداد بيان تفصيلي بنسب الانجاز معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم والامكانات المتاحة وتذليل العقبات للإسراع من وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والانتهاء منها في المواعيد المقررة مشددًا على ضرورة الحفاظ على الرصف وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلاف أو تكسير فيه واحالة اية مخالفات الى الشئون القانونية.

وأشار إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف الجارية بمراكز وقرى المحافظة؛ سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.

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إدارة التخطيط الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الإمكانات المتاحة التنمية المستدامة الجمالي والحضاري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشوارع الضيقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذى بقري ومراكز المحافظة

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