بلينكين: الشركات الأمريكية تريد البقاء في السوق الصينية

أكد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، على المسؤولين الصينيين ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي مؤتمر صحفي في ختام زيارته للصين، أننا نثق في دعم الصين لضمان الأمن الغذائي العالمي واستمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأشار بلينكن إلى أن الشركات الأميركية تريد البقاء في السوق الصينية وغير ذلك سيكون أمرا خطيرا، و ندير علاقتنا المعقدة مع الصين عبر الطرق الدبلوماسية، حيث أن التعاون الاقتصادي مع الصين في مصلحة الجميع ومستعدون للتعاون مع بكين فيما يتعلق بالحفاظ على المصالح المشتركة.