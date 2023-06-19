الإثنين 19 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكين: الشركات الأمريكية تريد البقاء في السوق الصينية

بلينكين
بلينكين

أكد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي، على المسؤولين الصينيين ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي مؤتمر صحفي في ختام زيارته للصين، أننا نثق في دعم الصين لضمان الأمن الغذائي العالمي واستمرار تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وأشار بلينكن إلى أن الشركات الأميركية تريد البقاء في السوق الصينية وغير ذلك سيكون أمرا خطيرا، و ندير علاقتنا المعقدة مع الصين عبر الطرق الدبلوماسية، حيث أن التعاون الاقتصادي مع الصين في مصلحة الجميع ومستعدون للتعاون مع بكين فيما يتعلق بالحفاظ على المصالح المشتركة.

الأمن الغذائي العالمي الحرب في أوكرانيا التعاون الاقتصادى الضغط علي روسيا المسؤولين الصينيين الغذائي العالمي

الأكثر قراءة

سؤال أثار جدلًا بامتحان العربى.. "الدستور" تحل لغز "ثلث التسعة"

مرتضى منصور يعلق على حكم عزله من رئاسة الزمالك

مفاجأة.. وزير الرياضة لم يُصدر قرارًا بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

مرتضى منصور: اللائحة الاسترشادية تمنع عزل رئيس النادى

حجز طعن "قضايا الدولة" على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ8 يوليو

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل حدود مدينة الشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

" محافظون وتجارب " ( 5 )

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

سيد الابنودى

حان الآن موعد الاستثمار فى التعدين بمصر

لواء.حمدى البطران

ثورة يونيو 2013 فى الثقافة

محمود خليل

مصرع «القروى الشهير»

رشا عبدالمنعم

ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى؟.. كلاكيت آخر مرة

د هند جاد

سيد فلاشة.. حاجز البيانات..

وائل لطفي

نظرة أخرى لموضوع الهجرة

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الظل.. كيف لعب وزير الخارجية التركى دورًا فى التعاون مع إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية: اقتحام جنين محاولة لتصدير أزمات الائتلاف الحاكم ومشاكله للساحة الفلسطينية

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلى على جنين.. وتحذر من مخاطر استمرار التصعيد ضد الفلسطينيين