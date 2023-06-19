الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صناعة السيارات الكهربائية في أوروبا تواجه أزمة بسبب قوانين "بريكست"

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

قال ممثلو قطاع السيارات الكهربائية في بروكسل، إن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة، التي تبلغ قيمتها 30 مليار يورو سنويًا؛ ستتعرض للخطر ما لم يتم تعديل اتفاق التجارة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، دعا ثلاثة من أكبر مصنعي السيارات في العالم بالفعل الحكومة البريطانية، إلى فتح محادثات حول القواعد الجديدة التي ستشهد فرض رسوم جمركية، بنسبة 10% على الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، إذا لم تنشأ 45% من السيارة الكهربائية من حيث القيمة في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء. 

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مخاطر جديدة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأشار التقرير، إلى أن الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات (ACEA) حددت الآن المخاطر التي يتعرض لها المصنعون الذين يشحنون في الاتجاه الآخر، مشيرة إلى أنها يُمكن أن تضيف أكثر من 3 مليارات يورو من التكاليف إلى صناعة الاتحاد الأوروبي.

قُدرت قيمة صادرات السيارات الكهربائية التابعة لأعضاء ACEA إلى المملكة المتحدة بنحو 4.3 مليار يورو في عام 2022، ولكن مع انتعاش سلسلة التوريد والابتعاد عن محركات الاحتراق، من المتوقع أن يزدهر السوق، حيث  تمثل ACEA ما يقرب من 75% من صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.

وقال جوناثان أوريوردان، مدير التجارة الدولية في ACEA:"نتوقع أن يبلغ إجمالي المبيعات حوالي 25 مليار يورو إلى 30 مليار يورو بحلول عام 2026"، مضيفًا أن التعريفة بنسبة 10 في المائة ستضيف تكاليف تصل إلى 3 مليارات يورو، يتم نقلها إلى المستهلك، وتستوعبها الصناعة أو مزيج من الاثنين معًا.

وأشار التقرير، إلى أنه قد يعني ذلك أن السيارات الكهربائية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي يعتبرها الكثيرون بالفعل باهظة الثمن، ستكلف أكثر في العام المقبل، حيث قدم الاتحاد الأوروبي قاعدة المنشأ للمساعدة في تعزيز تجارة السيارات الكهربائية الوليدة.

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