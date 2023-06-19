وزير شئون المجالس النيابية يثني على دور مجلس الشيوخ

أثنى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، على ما يجريه مجلس الشيوخ من دراسات تفصيلية تؤثر فى عضد الدولة وفى حاضرها وفى مستقبلها كما أنها مست نقاط مفصلية فى حياة كل مصري ومصرية بما يحقق التكامل المنشود بين سلطات الدولة رفعة لشأن الوطن بما يؤكد أن هذا المجلس هو مجلس حكماء وشيوخ.

وقدم الوزير أسمى معانى التقدير والاعتزاز للمجلس ولمكتب المجلس والأعضاء، قائلا: يطيب لى أن أتقدم أسمى معانى التقدير والاعتزاز لمجلسكم الموقر باسمى وباسم الحكومة على رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مشيدا بالدور الوطنى الذى ينهض بالمسيرة الوطنية التى يشهدها البلاد وتأتى الجهود التى يبذلها تعبيرا عن التعدد.

جاء ذلك في كلمة للوزير أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وتابع الوزير قائلا: "اسمح لى أن أعبر عن اعتزازى الدائم الذى لا ينقطع فى التواجد فى قاعة تديرها سيادتكم مما خلف روحا طيبة تفيض بالمحبة دمتم رمزا للقضاء الشامخ، والتقدير أيضا موصول لمكتبكم المفضل ولوكيلى المجلس والسادة رؤساء الهيئات البرلمانية وأخص منهم النائب حسام الخولى الذى كانوا عونا ولا أنسى المستشار محمود إسماعيل عتمان ونائبه المستشار عمرو يسرى فى توفير كافة السبل لضمان انتظام عمل مجلسكم وخروجه بالصورة التى تليق به وهو الهدف والغاية التى تجمعنا وختاما نهنئ سيادتكم على انتهاء دورهم التشريعى الثالث بنجاح.