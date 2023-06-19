"الفيروسات وتهديداتها" ضمن ورش "الأمن المعلوماتي" لقصور الثقافة بالوادي الجديد

استمرارا للفعاليات المكثفة بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023؛ استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الأحد، فعاليات ورش العمل "الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية"، المقدمة لأبناء الفرافرة.

عقدت الفعاليات على مجموعتين من الرواد، مرحلة التعليم الأساسي وما قبل الجامعي خلال الفترة الصباحية، وتناول بها إيهاب محمد علي -محاضر بإقليم وسط الصعيد الثقافي- الحديث عن الفيروسات وتهديداتها وأنواعها وأفضل برامج الحماية منها وآليات تأمين الشبكات.

وفي ورشة العمل الثانية بالفترة المسائية والتي كانت خاصة بفئة شباب الخريجين الباحثين عن فرص عمل، أوضح بها المحاضر الوعي التكنولوجي للمستخدم، والاستخدام الآمن للتطبيقات الذكية والهاكر وأنواعه وأدوات الأختراق والتهديدات والثغرات وكيفية تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية.

فعاليات الورش تقدم لرواد مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، ضمن برنامج الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام، المقدم عبر الإدارة العامة لتقييم البرامج برئاسة د. بسنت صلاح، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وتأتي استمرارًا للتعاون مع وزارة الاتصالات، وبالتنسيق مع المعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية.

تأتي أهمية الورش نظرا لكون المعلومات من أكثر الموضوعات جذبًا للانتباه لا سيما مع التطور التقني الكبير والمتسارع الذي يشهده عالمنا اليوم،حيث يبحث الأفراد والشركات والمنشآت بشكل خاص عن وسائل وتقنيات تمكنهم من حماية معلوماتهم من أي تهديد.

وكانت قد عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أول أمس السبت، أولى فعاليات ورش عمل "الأمن المعلوماتي وتطبيقات الحماية"، وذلك بالتنسيق مع المعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية، والتي تقام بالأفرع الثقافية الواقعة بالمحافظات المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث كانت أولى أماكن التنفيذ بالفرافرة بالوادي الجديد.

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