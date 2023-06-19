وكيل دفاع الشيوخ: مشاركة مصر في المبادرة الإفريقية تعكس الدور المصري لحل الصراعات سلميا

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن مشاركة مصر ضمن وفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس الدور المصري الذي يعمل على حل الصراعات والأزمات بالطرق السلمية.

وأكد “نصير” أن القيادة السياسية كانت حريصة على الحياد الإيجابي خلال الأزمة وعدم الانحياز لطرف ضد آخر وهو ما دعا آلية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة كان من أبرزها مؤتمر شرم الشيخ للمناخ.

وأوضح أن هذه المبادرة التي قدمها عدد من الدول الإفريقية وتضم مصر وجنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا وأوغندا حيث إن هذة الدول تبنت موقفا حياديا تجاه الأزمة العالمية في ضوء السياسة الأفريقية للحفاظ على سيادة الدول وتحقيق أهداف وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وهو جوهر الرؤية المصرية

وأكد أن هذه المبادرة تتسم بضمانات أمنية لجميع الدول وتشمل عدة محاور لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.