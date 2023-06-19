كشف تفاصيل عقد البرتغالى روبين نيفيز مع الهلال السعودى

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل العقد الذي سيربط نادي الهلال السعودي مع البرتغالي روبين نيفيز، نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن قيمة انتقال روبين نيفيز إلى الهلال ستكون 55 مليون يورو، سيحصل عليها وولفرهامبتون، مشيرًا إلى أن انتقال اللاعب إلى ممثل الكرة السعودية، جاء بعد فشل المفاوضات بين النادي الإنجليزي وبرشلونة.

وأشار رومانو إلى نيفيز سيوقع عقدًا مع «الزعيم» يمتد حتى عام 2026، موضحًا أنه تم إجراء الجزء الرئيسي من الفحوصات الطبية تمهيدًا لانضمام اللاعب البرتغالي إلى صفوف الهلال.

وأضاف الصحفي الإيطالي أنه من المنتظر أن يعلن الهلال في بيان رسمي، عن انضمام روبين نيفيز، خلال الأسبوع الحالي.

وأكد رومانو أن السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع تشيلسي، قد ينضم قريبًا إلى صفوف الهلال، خلال «الميركاتو» الصيفي.

وكان روبين نيفيز – البالغ من العمر 26 عامًا – قد انضم لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، في يوليو عام 2017، قادمًا من بورتو البرتغالي.

وشارك لاعب الوسط البرتغالي، مع وولفرهامبتون، في 253 مباراة، سجل خلالها 30 هدفًا.