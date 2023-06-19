إسعاف طالب ولجنة خاصة لآخر خلال امتحان التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفاضل والتكامل، اليوم الاثنين، وسط ارتياح بين الطلاب، وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وأفادت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إسعاف طالب بلجنة أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية أثناء امتحان مادة التفاضل والتكامل وتم عمل اللازم وتمكن الطالب من استكمال الامتحان، كما تم عمل لجنة خاصة لطالب بلجنة أولاد صقر بامتحان مادة التفاضل والتكامل، وذلك لأنه يعاني من ضيق في التنفس ويحتاج لأنبوبة أكسجين ملازمة له، وتم توفير كافة سبل الراحة له لحين أدائه الامتحان.



جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على ٣١ لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية ٧٧٠ طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على ٤٧ لجنة.