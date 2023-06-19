الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ القليوبية يتفقد عددا من أراضي المشروعات بشبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، أن الدولة لا تألو جهدا في توفير الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين للعيش في حياة كريمة، وخلال الجولة التقى المحافظ بمواطني المنطقة والذين أعربوا عن سعادتهم بإقامة المستشفى ومجمع المدارس.


جاء ذلك خلال تفقد الهجان، اليوم الاثنين، عددا من قطع الأراضي المقترحة لإقامة عدد من المشروعات الخدمية بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بالعملية التعليمية من خلال إنشاء المدارس التعليمية للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول وإلغاء نظام الفترات بالمدارس وإنشاء مستشفيات ومجمعات للخدمات وجراجات ومواقف سيارات ومحلات تجارية للشباب.


وأشار الهجان، إلى أن المدينة ستشهد طفرة كبيرة في الخدمات خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة المحافظة وحرص الدولة على استغلال الأراضي وتخطيطها حضاريا بما يتناسب مع التنمية الشاملة في قطاع البنية التحتية التي تشهدها المحافظة. 


وتفقد المحافظ قطعة أرض بمدينة الخصوص بشارع الترعة الكردية، وذلك كمقترح لإقامة مجمع مدارس كبير يضم فصول للمراحل الدراسية المختلفة (إبتدائي، إعدادي، ثانوي) للمساهمة في حل مشكلة الكثافة الطلابية في المدينة، كما عاين المحافظ قطعة أرض مجاورة بنفس المنطقة بحوض الحسينية بالخصوص مقترحة لإقامة مستشفى مركزي لمدينة الخصوص تسع أكثر من 200 سرير، وتابع قطعتين أرض بمحور الخصوص الجديد ويتم استغلالها بشكل غير حضاري وعشوائي لا يتناسب مع حجم التطوير الذي شهدته المنطقة، لإقامة سوق حضاري جملة وقطاعي، حيث وجه المحافظ مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية بالرفع المساحي لقطعة الأرض لاستغلالها في إنشاء حملة السيارات للوحدة المحلية لمدينة الخصوص، بالإضافة إلى إنشاء جراج عمومي بشكل حضاري.


كما تفقد الهجان، قطعة أرض على الطريق الدائري بمنطقة مسطرد مقترحة لإقامة مستشفى يخدم أهالي المنطقة، ووجه المحافظ أيضا بعمل الرفع المساحي ودراسة أنسب المشروعات التي يحتاج إليها المواطنين في المنطقة، مؤكدا أن الهدف من الجولة هو معاينة تلك الأراضي غير المستغلة لاستغلالها في إقامة مشروعات تعود بالنفع على المواطنين وتحسين معيشتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم أيضا لينعموا بالعيش في حياة كريمة.

البنية التحتية التنمية الشاملة التعليمية العملية التعليمية الكثافة الطلابية الكثافة الطلابية بالفصول

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