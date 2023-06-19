الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أجواء أوروبية تسيطر على البلاد حتى الأربعاء

الطقس
الطقس

تشهد البلاد أجواء مستقره على كافة الأنحاء، كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم على البلاد طقس طفيف الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأعلنت الهيئة من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الأجواء تظل معتدلة خلال الفترة المقبلة، و يسود ليلا طقس معتدل، وبالتزامن مع الإعتدال في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد نقدم لكم من خلال هذه السطور توقعات الطقس خلال الـ72 ساعة القادمة:

طقس الـ72 ساعة المقبلة:

درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين الموافق 19 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 29.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

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