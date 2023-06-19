محافظ أسوان يوجه بمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات "حياة كريمة" بقرية فارس

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باستمرار الجولات والمتابعة الميدانية لنسب ومعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من أعمال التشطيبات بالمشروعات التى قاربت نسب تنفيذها إلى 100%، للبدء فى تشغيلها تجريبياً لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أشار المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، إلى القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة.

ولفت إلى تفقد مشروعات إنشاء مكتب بريد فارس ، وتوصيل خطوط وشبكات الصرف الصحى بنسب 100% ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعي والخدمي ولوحة توزيع الكهرباء والعمارات السكنية بمشروع سكن كريم بنسب 95% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة بنسبة 90%، علاوة على تفقد مشروعات إنشاء وحدة التضامن الاجتماعى ووحدة الإطفاء بنسبة 75% ، وأيضاً مشروع تطوير مركز شباب فارس بنسبة 65%.

وخلال الجولة أكد رئيس وحدة حياة كريمة، على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول من أجل رفع معدلات الإنجاز ومواصلة الأعمال الإنشائية بجميع مواقع العمل ومنها مشروعات توصيل خطوط الفايبر والغاز الطبيعى بالقرية وتوابعها.

وشدد على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات، مع استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة، مع ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها.