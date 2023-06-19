الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس مجلس النواب الليبى: نعرب عن تقديرنا لدعم مصر المؤسسات الليبية

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، بوصول المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، إلى مطار بنينا الدولي في الأراضي الليبية، رفقة وفد برلماني في مستهل زيارة سيلتقي خلالها المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره لدعم مصر المؤسسات الليبية. 

ومن المقرر أن يلقي "جبالي" كلمة في مجلس النواب الليبي، ثم يعقد لقاءً رفقة عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين على المستويات كافة.

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