أبرزها الإفراط في التفكير.. عادات تعزز الشك الذاتي والأفكار السلبية

يمكن أن يساعدك تطوير عادات إيجابية وتحدي أنماط التفكير السلبي في بناء الثقة بالنفس والتغلب على الشك الذاتي، إذا أصبح الشك الذاتي ساحقًا أو مستمرًا، فقد يكون طلب الدعم من صديق موثوق به أو أحد أفراد الأسرة أو المحترف أمرًا مفيدًا.

عادات تعزز الشك الذاتي:

الحديث السلبي عن النفس: الانخراط المستمر في النقد الذاتي والحكم السلبي على الذات والأفكار التي تستنكر الذات يمكن أن تعزز الشك الذاتي، من المهم أن تكون مدركًا لحوارك الداخلي وتتحدى الأفكار السلبية بتأكيدات أكثر واقعية وإيجابية.

مقارنة نفسك بالآخرين: إن مقارنة نفسك بالآخرين باستمرار سواء من حيث المظهر أو الإنجازات أو النجاح يمكن أن يغذي مشاعر عدم الكفاءة والشك في الذات، تذكر أن رحلة الجميع فريدة من نوعها وأن التركيز على تقدمك ونموك يكون أكثر إنتاجية.

طلب التحقق من صحة الآخرين: الاعتماد المفرط على المصادقة الخارجية والموافقة يمكن أن يجعلك تشك في قدراتك وقيمتك،

في حين أنه من الطبيعي طلب الدعم وردود الفعل فإن إعطاء أهمية كبيرة لآراء الآخرين يمكن أن يقوض ثقتك بنفسك.

الإفراط في التفكير وشلل التحليل: الإفراط في تحليل المواقف والقرارات الثانية للتخمين والوقوع في دائرة من سيناريوهات "ماذا لو" يمكن أن تؤدي إلى الشك الذاتي، من المهم أن تثق في غرائزك وأن تتعلم من الأخطاء بدلاً من الوقوع في فخ الإفراط في التفكير.

وضع توقعات غير واقعية: وضع معايير غير قابلة للتحقيق لنفسك يمكن أن يؤدي إلى خيبة أمل دائمة والشك الذاتي، من الضروري تحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق والاحتفال بالانتصارات الصغيرة على طول الطريق.

يجب أن تحاول قدر الإمكان التخلص من الشك الذاتي ومحاولة الحصول على فريق داعم لك سواء كان من أحد أفراد الأسرة أو أصدقائك.