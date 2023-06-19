إشادة بدراسة أكمل نجاتي بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر

ثمن النائب أيمن عبد المحسن عضو مجلس الشيوخ، الدراسة البرلمانية المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن التعاونيات والتي من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير القطاع التعاوني وتنفيذ استراتيجية الدولة 2030، معربا عن تأييده التوصيات المتضمنة في التقرير البرلماني وسط مقترحات بإدراج مادة للتعاونيات في المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديد دورة مع تمثيل الشباب في مجالس إدارتها، ووضع استراتيجية تسويقية اعلامية لتعظيم دور التعاونيات ومشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي ناقشت تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والرى، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر

وقالت النائبة أمل رمزي، إن هناك بعض المعوقات التي تواجه قيام التعاونيات في وضعها الحالي بدورها علىي أكمل وجه، وفي مقدمة ذلك تعدد التشريعات المنظمة مما يؤثر سلبا في تنمية القطاع التعاوني، وضعف أنشطة التدريب والتثقيف، وغياب المصادر التمويلية المناسبة، فضلا عن تقلص حجم مواردها وإلغاء المزايا التي تتمتع بها في السابق.

وأضافت "رمزي" أن أحد أوجه القصور التي تواجه القطاع التعاوني، غياب التسويق الجيد لها بما يتفق مع حجم أهميتها للدولة، مطالبة في هذا الصدد بإصدار تشريع جديد متضمنا حوافز مالية، وإحياء ثقافة التدريبات والتثقيف مع تعظيم الدور الاستثماري، وتفعيل دور الأعضاء القدامى.



وكذلك شدد النائب محمد عبد المعطي علي أهمية قطاع التعاونيات، وفي القلب منها التعاونيات الزراعية التي أصبح دورها حاليا منقوص بعدما كانت سند للفلاح المصري حتى أصبح دور الاسترشاد قاصرا، ودعا النائب هاني العسال، إلي أن يكون كل قطاع جمعية تعاونية خاصة بشؤونه، يعلوها تعاون عام، ويرأسهم وزارة التضامن والتعاونيات، أو استحداث وزارة جديدة للتعاونيات.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أبو سريع إمام أهمية التدخل التشريعي بإعداد قانون موحد للتعاونيات لاسيما ووجود 7 قوانين تنظم عملها حاليا، مشيراً إلي أن الجمعيات الزراعية متهالكة لاسيما وأنها منشأة منذ الستينات، وبعضها ليس به موظفين وأصبحوا يسندوا عمل الجمعية للقرى المجاورة.

ووصفت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، الدراسة بالمشرفة، وتأتي في وقتها، مشيرة إلي أهمية دور التعاونيات في القطاع التعليمي والخدمات المميزة التي كانت تقدمها.