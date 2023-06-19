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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلها بالشرقية للغد

حبس سيدة
حبس سيدة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، ثاني جلسات محاكمة السيدة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى جلسة غد الثلاثاء؛ لسماع الشهود.

تعود تفاصيل القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة "هناء م ح" 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل ولدها الطفل المجني عليه "سعد م س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

كما جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها، وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة التحقيقات التشريح الجنائي السيدة المتهمة الصفة التشريحية الطفل

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