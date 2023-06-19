الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 210 محاضر خلال حملات تموينية بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تحرير 210 محاضر متنوعة، خلال عدة حملات تموينية بمراكز القوصية وأبوتيج والغنايم وديروط ومركز أسيوط ضمن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة لردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بالصحة العامة للمواطنين ومتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية، وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك.
ووجه رؤساء المراكز والأحياء بشن وتكثيف الحملات بصورة مفاجئة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بصحة المواطنين.
وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز (القوصية وأبوتيج والغنايم وديروط وساحل سليم ومركز أسيوط) بشن حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة ضمن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من السلع المعروضة لضبط الأسواق والتلاعب في الأسعار والقضاء على الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المعروضات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.
جاء ذلك بمشاركة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، والدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ونواب رؤساء المراكز وإدارات التموين والصحة ومسئولي الاشغالات ومراقبة الأغذية بهذه المراكز.

ويجري التفتيش على الترخيص والشهادات الصحية وسلامة الأغذية والسلامة الصحية بجميع المحلات وفحص عدد من الأغذية المعروضة للتأكد من مدى صلاحيتها وسحب عينات منها، حيث تبين عدم صلاحية حوالي 60 كيلوجرامًا، وتم إعدام عدد من المنتجات الغذائية متغيرة الخواص وتحرير عدد 210 محاضر متنوعة ما بين (عدم إعلان الأسعار، وعدم وجود فواتير، وإشغال طريق ومراقبة صحة وإشغالات وتموين وبيئة وعدم وجود لوحة مواعيد، والبيع بأزيد من السعر الرسمي ،...) وغيرها.

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إحكام الرقابة علي الأسواق إجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأجهزة التنفيذية الاستغلال التجاري الحملات التفتيشية السلع الغذائية الأساسية الصحة العامة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توافر السلع الغذائية جهاز حماية المستهلك

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