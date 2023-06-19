الكشف على 984 مواطنا بالقافلة الطبية بقرية عمروس بالشهداء في المنوفية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية عمروس بمركز الشهداء، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد 2023/6/18،17، وذلك تحت إشراف دكتورة أمل عبد الوارث مديرة الإدارة الصحية بالشهداء.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بمحافظة المنوفية، بأن القافلة اشتملت على 11 عيادة متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال ، جراحة ، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، رمد، أنف وأذن وحنجرة ، وأسنان، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل ، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 984 مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 218 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ105 حالات، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 20 حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل 17 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية و تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .