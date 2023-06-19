الإثنين 19 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 سيدات صدمتهن سيارة داخل محل تجارى بأسيوط

سرير نقل مريض
سرير نقل مريض

أصيبت 4 سيدات اليوم، الإثنين، في حادث اصطدام سيارة ربع نقل بمحل تجاري بمركز ديروط بأسيوط، وتم نقلهن إلى مستشفى ديروط المركزي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات. 

البداية عندما تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من النجدة باصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية بمدينة ديروط ووجود مصابين. 

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ  واصطدام سيارة ربع نقل بأحد المحال التجارية بشارع الصعايدة بمدينة ديروط ووجود مصابين، وتنوعت الإصابات ما بين كدمات وجروح وكسور وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزى.

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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